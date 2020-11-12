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Brezilya'da Belediye başkan adayı video konferans sırasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

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Giriş: 12.11.2020 22:40
Güncelleme:12.11.2020 22:52
Brezilya'da gerçekleşecek seçimler öncesinde Rio de Janerio eyaletinde bulunan Bom Jesus do Itabapoana kenti belediye başkan adayı 73 yaşındaki Sergio Cyrillo video konferans yöntemiyle röportaj verdiği bir canlı yayın esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Canlı yayında hayatını kaybeden adayın ardından Brezilya Barosu ile birlikte canlı yayını düzenleyen Metropolitan Sao Carlos Fakültesi (FAMESC) sosyal ağlardan bir mesaj yayınladı. Mesajda, “Sevgili Paulo Sergio Cyrillo'nun ölümünün üzücü haberini duyurmaktan büyük üzüntü duyarız. Duygularımızı ifade edecek sözümüz yok” denildi.
Video konferans sırasında hayatını kaybetti
Video konferans sırasında hayatını kaybetti
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