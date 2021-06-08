"Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic'e ömür boyu hapis!

Son dakika haberine göre Dünyanın gözü bu kritik davadan çıkacak kararda... Srebrenitsa'da yaşanan soykırımda sevdiklerini kaybeden Srebrenitsa anneleri de, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic hakkındaki nihai kararın açıklamasını bekliyordu. Mahkeme salonundan ve Bosna'dan gelen fotoğraflar ise insanın hem kanını donduracak hem de yüreğini burkacak nitelikte. Mladic'in itirazını reddeden mahkeme ömür boyu hapis cezasını onadı!