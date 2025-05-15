15 Mayıs 2025, Perşembe
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Bosna Hersek, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor
Avrupa’nın güneydoğusunda bulunan Bosna Hersek, kültürel, tarihi zenginlikleri, yemyeşil doğası ve büyüleyici güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde olan ülkenin yeme içme kültürü de Türk mutfağı ile benzerlik gösteriyor. Türk vatandaşlarından 3 aya kadar vize istememesi ve İstanbul’dan doğrudan uçak seferlerinin başlaması ülkeye olan seyahati kolaylaştırıyor.