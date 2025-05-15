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Bosna Hersek, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor

Bosna Hersek, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 15.05.2025 12:37
Avrupa’nın güneydoğusunda bulunan Bosna Hersek, kültürel, tarihi zenginlikleri, yemyeşil doğası ve büyüleyici güzellikleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Uzun yıllar Osmanlı hakimiyetinde olan ülkenin yeme içme kültürü de Türk mutfağı ile benzerlik gösteriyor. Türk vatandaşlarından 3 aya kadar vize istememesi ve İstanbul’dan doğrudan uçak seferlerinin başlaması ülkeye olan seyahati kolaylaştırıyor.
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Bosna Hersek, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor
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