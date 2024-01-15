15 Ocak 2024, Pazartesi
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Bild: Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor
Rusya ile olası bir çatışmaya karşı önlem alan Almanya'nın senaryosu ortaya çıktı. NATO ile Rusya arasında şubat ayından itibaren beklenen gerginlik kapsamında on binlerce Alman askerinin sınıra konuşlandırılması planlanıyor. Geçen hafta da İsveç yönetimi Rusya ile yakın zamanda bir çatışma olabileceğini duyurmuştu.