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Biden’dan yeni gaf

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Giriş: 13.09.2023 10:25
Son dönemlerde gaflarıyla sık sık adından söz ettiren ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de sosyal medya hesabında gaf yaptı. Biden, Vietnam lideri diye başka bir politikacının fotoğrafını paylaştı.

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