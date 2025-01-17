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Biden son röportajında soykırımcı İsrail’i savundu

Biden son röportajında soykırımcı İsrail’i savundu

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 15:51
ABD Başkanı Biden görevdeki son röportajını NBC televizyonuna verdi. Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaşadığı söz düellosunu ilk kez anlattı. Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ABD'nin Japonya'ya atom bombası atmasına benzettiğini, siz de masumları öldürdünüz dediğini söyledi. Ancak ABD Başkanı katliamlara rağmen neden İsrail'e silah göndermeye devam ettiğini ve Netanyahu'yu desteklediğini ise açıklamadı.
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Biden son röportajında soykırımcı İsrail’i savundu
Biden son röportajında İsrail’i savundu
Biden son röportajında İsrail’i savundu
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