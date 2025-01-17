Biden son röportajında soykırımcı İsrail’i savundu

ABD Başkanı Biden görevdeki son röportajını NBC televizyonuna verdi. Biden İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaşadığı söz düellosunu ilk kez anlattı. Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ABD'nin Japonya'ya atom bombası atmasına benzettiğini, siz de masumları öldürdünüz dediğini söyledi. Ancak ABD Başkanı katliamlara rağmen neden İsrail'e silah göndermeye devam ettiğini ve Netanyahu'yu desteklediğini ise açıklamadı.

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