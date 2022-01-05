Batı'nın kirli yüzünü böyle haykırdı! Bize borç olarak vermek istedikleri para aslında bizim ülkemizin parasıydı

İskoçya'da düzenlenen bir konferansta Hindistanlı konuşmacının dünya genelinde sömürü düzeni ve süper güç olarak tanımlanan ülkelere yönelik sözleri ülkede büyük yankı uyandırdı. İngiltere'nin Hindistan'dan 45 trilyon pound çaldığını söyleyen konuşmacı IMF ve diğer büyük ülkelerin Hindistan'a borç olarak verdiği paranın aslında Hindistan'dan çalınan paralardan olduğunu vurguladı. Emmanuel Macron, Joe Biden gibi isimlere seslenen kişi "Siz bize bütün problemlerin sorumlusu olduğumuzu söylemek istediniz çünkü siz asla esas suçlu olduğunuzu kabul etmediniz." ifadelerini kullandı.