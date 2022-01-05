05 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Batı'nın kirli yüzünü böyle haykırdı! Bize borç olarak vermek istedikleri para aslında bizim ülkemizin parasıydı

Batı'nın kirli yüzünü böyle haykırdı! Bize borç olarak vermek istedikleri para aslında bizim ülkemizin parasıydı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.01.2022 01:25
İskoçya'da düzenlenen bir konferansta Hindistanlı konuşmacının dünya genelinde sömürü düzeni ve süper güç olarak tanımlanan ülkelere yönelik sözleri ülkede büyük yankı uyandırdı. İngiltere'nin Hindistan'dan 45 trilyon pound çaldığını söyleyen konuşmacı IMF ve diğer büyük ülkelerin Hindistan'a borç olarak verdiği paranın aslında Hindistan'dan çalınan paralardan olduğunu vurguladı. Emmanuel Macron, Joe Biden gibi isimlere seslenen kişi "Siz bize bütün problemlerin sorumlusu olduğumuzu söylemek istediniz çünkü siz asla esas suçlu olduğunuzu kabul etmediniz." ifadelerini kullandı.
Batı’nın kirli yüzünü böyle haykırdı!
Batı'nın kirli yüzünü böyle haykırdı!
Katliam gibi kaza! 20 araç birbirine girdi
Katliam gibi kaza! 20 araç birbirine girdi
İlk kez karla tanışan pandanın o anları
İlk kez karla tanışan pandanın o anları
Bilim insanları duyurdu: Ölüm oranı...
Bilim insanları duyurdu: Ölüm oranı...
Metroya kaçak binmeye çalışan genç hayatını kaybetti
Metroya kaçak binmeye çalışan genç hayatını kaybetti
Harry Potter’ın yıldızından Filistin mücadelesine destek!
Harry Potter'ın yıldızından Filistin mücadelesine destek!
Rusya-Ukranya krizinde yeni aktör: Finlandiya
Rusya-Ukranya krizinde yeni aktör: Finlandiya
İşte giderek yoksullaşan ABD gerçekleri!
İşte giderek yoksullaşan ABD gerçekleri!
İsrail’in kuzeyinde helikopter düştü
İsrail'in kuzeyinde helikopter düştü
Nefes kesen anlar
Nefes kesen anlar
Çığ altında kaldı! Zamanla yarıştılar
Çığ altında kaldı! Zamanla yarıştılar
Tilki yuvasından çıkanlar şoke etti!
Tilki yuvasından çıkanlar şoke etti!
Daha Fazla Video Göster