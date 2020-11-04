- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Başkanlık yarışında sokaklar karıştı! Trump ve Biden taraftarları arasında arbede
ABD'de başkanlık seçimlerinde ülke genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Demokrat rakibi, Joe Biden'ın destekçileri arasında arbede çıktı.
ABD'de başkanlık seçimlerinde ülke genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Demokrat rakibi, Joe Biden'ın destekçileri arasında arbede çıktı.