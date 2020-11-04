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Başkanlık yarışında sokaklar karıştı! Trump ve Biden taraftarları arasında arbede

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Giriş: 04.11.2020 09:48
Güncelleme:04.11.2020 09:56
ABD'de başkanlık seçimlerinde ülke genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Demokrat rakibi, Joe Biden'ın destekçileri arasında arbede çıktı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde ülke genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump'ın ve Demokrat rakibi, Joe Biden'ın destekçileri arasında arbede çıktı.

Başkanlık yarışında sokaklar karıştı! Trump ve Biden taraftarları arasında arbede BAŞKANLIK YARIŞINDA SOKAKLAR KARIŞTI! TRUMP VE BİDEN TARAFTARLARI ARASINDA ARBEDE

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