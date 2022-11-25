Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, görüşmede, liderliğindeki koalisyonun seçim zaferi ve Başbakan olarak atanması vesilesiyle Enver İbrahim’i tebrik etti. İbrahim'in Malezya Kralı tarafından başbakanlık görevine getirilmesi, 1990'lara kadar uzanan siyasi mücadelesini nihayete erdirmişti.

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