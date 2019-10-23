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23.10.2019

Barış Pınarı Harekatı AB'yi panikletti |Video

Türkiye'nin yıllardır dile getirdiği güvenli bölgeye kulak tıkayan Batılı ülkeler, 'Barış Pınarı' harekatıyla gözünü açtı. Almanya savunma bakanı, Suriye'nin kuzeyinde "uluslararası kontrol edilen güvenli bölge oluşturulmasını" önerdi. Alman bakan NATO savunma bakanları toplantısında öneriyi gündeme getirileceklerini belirtti.

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