05 Ağustos 2024, Pazartesi
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Bangladeş'te hüküme düştü! Göstericiler Başbakan Hasina'nın konutunu bastı! Askeri helikopterle kaçmak zorunda kaldı...
Kontenjan sisteminin iktidardaki Avami Birliği Partisinin destekçilerine fayda sağladığı iddiaları sonrasında Bangladeş'te sokaklar karıştı. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi yaralandı. Göstericiler hükümetin istifasını isterken, Başbakan Şeyh Hasina'nın kaldığı resmi konut basıldı. Olayların büyümesi sonrasında Hasina'nın askeri helikopterle resmi konutundan ayrılarak görevinden istifa etti. Bangladeş ordusu, ülkede geçiş hükümeti kurulacağını açıkladı.