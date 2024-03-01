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Bangladeş’te 7 katlı restoranda yangın: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

İHA
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Giriş: 01.03.2024 01:14
Bangladeş’in başkenti Dakka’da bulunan Kacchi Bhai adlı 7 katlı restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından Bangladeş Sağlık Bakanı Dr. Samanta Lal Sen, yangında 43 kişi hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıkladı. İtfaiye ekipleri, 75 kişiyi ise yangından sağ kurtarmayı başardı.
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7 katlı restoranda yangın: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
7 katlı restoranda yangın: Çok sayıda ölü ve yaralılar var
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