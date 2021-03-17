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Balkanlar'da aşı diplomasisi ve bağımlılık! Çin'in nüfuzu artıyor

A Haber
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Giriş: 17.03.2021 13:43
Güncelleme:17.03.2021 13:44
Pandemi beraberinde aşı diplomasisini getirdi. Peki özellikle üretici konumdaki dünya ülkeleri bu aşı diplomasisini nasıl kullanıyor? Bağımlılık ve nüfuz dengesini kötüye kullanan ülkeler var mı? Aşı diplomasisi ve bağımlılık nedir? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında anlattı.
Çinin nüfuzu artıyor ÇİN'İN NÜFUZU ARTIYOR
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