Balkanlar'da aşı diplomasisi ve bağımlılık! Çin'in nüfuzu artıyor

Pandemi beraberinde aşı diplomasisini getirdi. Peki özellikle üretici konumdaki dünya ülkeleri bu aşı diplomasisini nasıl kullanıyor? Bağımlılık ve nüfuz dengesini kötüye kullanan ülkeler var mı? Aşı diplomasisi ve bağımlılık nedir? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında anlattı.

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