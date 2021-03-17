Balkanlar'da aşı diplomasisi ve bağımlılık! Çin'in nüfuzu artıyor
Pandemi beraberinde aşı diplomasisini getirdi. Peki özellikle üretici konumdaki dünya ülkeleri bu aşı diplomasisini nasıl kullanıyor? Bağımlılık ve nüfuz dengesini kötüye kullanan ülkeler var mı? Aşı diplomasisi ve bağımlılık nedir? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında anlattı.
Pandemi beraberinde aşı diplomasisini getirdi. Peki özellikle üretici konumdaki dünya ülkeleri bu aşı diplomasisini nasıl kullanıyor? Bağımlılık ve nüfuz dengesini kötüye kullanan ülkeler var mı? Aşı diplomasisi ve bağımlılık nedir? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali A Haber canlı yayınında anlattı.
Sali, "Balkanlar'da ciddi bir aşı krizi var Balkan ülkeleri kendilerini terk edilmiş hissediyor. Balkanlar da yüzünü Rusya'ya ve Çin'e dönmek zorunda kaldı. İşin arka planında şöyle bir şey var Batı'nın ya da oradaki boşlukları dolduran başka bir güç var. Biri gidiyor biri geliyor." dedi.
BEKLEYEN TEHLİKELER VAR
Çin'in nüfuzunu arttırdığını vurgulayan Sali, "Çin veya Rusya gibi ülkeler 20 yılda kat ettikleri nüfuz ya da oradaki imtiyazları aslında 2-3 ayda 2 katını almış oluyor. Çünkü siz bedava aşı veriyorsunuz. İnsanlar ölümle yaşam arasında bir noktada inanılmaz imtiyaz sahibi oluyorlar. Bu bölgeleri bekleyen tehlikeler de var." şeklinde konuştu.
Çin Afrikya'ya bedava aşı ile nasıl nüfuz ediyor?