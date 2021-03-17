Balkanlar'da aşı diplomasisi ve bağımlılık! Çin'in nüfuzu artıyor

Sali, "Balkanlar'da ciddi bir aşı krizi var Balkan ülkeleri kendilerini terk edilmiş hissediyor. Balkanlar da yüzünü Rusya'ya ve Çin'e dönmek zorunda kaldı. İşin arka planında şöyle bir şey var Batı'nın ya da oradaki boşlukları dolduran başka bir güç var. Biri gidiyor biri geliyor." dedi.