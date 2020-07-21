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Azerbaycan Ermenistan'a ait 2 İHA'yı düşürdü

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Giriş: 21.07.2020 22:54
Güncelleme:21.07.2020 23:09
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycanla çatışmalar sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 2 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait 2 İnsansız Hava Aracını (İHA) düşürdü.

Açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık cephe hattının ağdam bölgesi yönünde keşif yapan insansız hava aracının vurularak düşürüldüğünü belirtti.

Açıklamada ayrıca sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA'nın da Azerbaycan askerleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.

Ermenistan ordusu 12 Temmuz'da Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil olmak üzere saldırı girişiminde bulunmuştu.

Ermenistan'a ait 2 İHA
Ermenistan'a ait 2 İHA
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