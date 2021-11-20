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Azerbaycan Dışişleri Bakanı A News’e konuştu: Türkiye’nin muazzam desteğini hissettik

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Giriş: 20.11.2021 09:46
Güncelleme:20.11.2021 09:52
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin ardından A News'e özel açıklamalarda bulundu. Bayramov, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü dostluktan övgüyle bahsetti. Ermenistan ile diyalogdan ve normalleşmeden yana olduklarını anlattı.
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