20 Kasım 2021, Cumartesi
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı A News’e konuştu: Türkiye’nin muazzam desteğini hissettik
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Zirvesi'nin ardından A News'e özel açıklamalarda bulundu. Bayramov, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güçlü dostluktan övgüyle bahsetti. Ermenistan ile diyalogdan ve normalleşmeden yana olduklarını anlattı.