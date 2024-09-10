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Ayşenur Ezgi için Batı Şeria'da cenaze töreni

Ayşenur Ezgi için Batı Şeria'da cenaze töreni

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 09:21
İsrail askerleri tarafından başından vurularak öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde cenaze töreni düzenlendi.
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