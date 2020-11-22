22 Kasım 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Avrupa Birliği'nin gizli toplantısına davetsiz misafir! Kahkahalarla karşılandı

Avrupa Birliği'nin gizli toplantısına davetsiz misafir! Kahkahalarla karşılandı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.11.2020 10:18
Güncelleme:22.11.2020 10:26
Hollandalı gazeteci, sosyal medyadaki bir fotoğrafta video konferansla yapılan AB Savunma Bakanları Toplantısı'nın giriş bilgilerini görünce toplantıya bağlandı. Gazeteci kahkahalarla karşılandı.

Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld'in bağlantı bilgilerini sosyal medyada paylaştığı fotoğrafı gören Hollandalı gazeteci, giriş şifresini kullanarak toplantıya bağlandı.

Hollanda medyasındaki haberlere göre, RTL Nieuws kanalının teknoloji muhabiri Daniel Verlaan, Hollandalı bakanın paylaştığı fotoğrafta video konferans yoluyla yapılan toplantıya giriş için gerekli adresi ve 6 haneli şifrenin 5 hanesini gördü.

Birkaç denemeden sonra doğru şifreyi girip toplantıya bağlanan Verlaan, AB savunma bakanlarına gülerek el salladı. RTL Nieuws kanalı da bu sırada ekranda olup biteni görüntüledi.

Toplantıya başkanlık eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "davetsiz misafiri" görünce "Gizli bir toplantıya girdiğinizi biliyorsunuz, değil mi?" dedi.

Hollandalı gazeteci ise bunun üzerine "Evet, özür dilerim. Ben Hollandalı bir gazeteciyim. Toplantınızı böldüğüm için üzgünüm. Şimdi çıkıyorum." karşılığını verdi.

Gülüşmelere yol açan bu cevap üzerine Borrell, "Bunun bir suç olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Polis gelmeden bir an önce çıksanız iyi olur." diye konuştu.

Bir AB yetkilisi olay üzerine toplantının sona erdiğini söyledi. Yetkili, toplantıya bu şeklide girmenin yasa dışı olduğunu ve ilgili makamlara bilgi verileceğini açıkladı.

Kahkahalarla karşılandı
Kahkahalarla karşılandı
Fransa'dan Müslümanlara skandal tehdit!
Fransa'dan Müslümanlara skandal tehdit!
Ermenistan’dan Rusya’ya saygısızlık
Ermenistan’dan Rusya’ya saygısızlık
Ritz operasyonu hangi amaçla yapıldı?
"Ritz operasyonu" hangi amaçla yapıldı?
Kanlı saldırı! Sirenler çok acı çaldı
Kanlı saldırı! Sirenler çok acı çaldı
ABD'nin Wisconsin eyaletinde saldırı!
ABD'nin Wisconsin eyaletinde saldırı!
Alman kadından Türklere alçakça sözlü saldırı
Alman kadından Türklere alçakça sözlü saldırı
Ağdam'da 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu
Ağdam'da 27 yıl sonra ilk kez ezan okundu
Kovid-19 ile sarsılan Fransa'da yeni salgın şoku!
Kovid-19 ile sarsılan Fransa'da yeni salgın şoku!
İlk Avrupa ülkesi oldu!
İlk Avrupa ülkesi oldu!
Çin’den ABD’ye füze mesajı
Çin’den ABD’ye "füze" mesajı
Türk bayrağı Karabağ’da! Onur veren an...
Türk bayrağı Karabağ’da! Onur veren an...
Daha Fazla Video Göster