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Asya’yı sarsan deprem: Ölü sayısı bini aştı! 6 bölgede OHAL ilan edildi

Asya'yı sarsan deprem: Ölü sayısı bini aştı! 6 bölgede OHAL ilan edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 09:18
Dünya dün sabah güne Güneydoğu Asya'dan gelen felaket haberiyle başladı. Myanmar'ın merkezini art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem vurdu. Ülkede can kaybı sayısı artıyor. Şiddetli depremler Myanmar'ın komşusu Tayland'da da büyük yıkıma neden yol açtı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek anlattı.
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Asya’yı sarsan deprem: Ölü sayısı bini aştı! 6 bölgede OHAL ilan edildi
Asya’yı sarsan deprem: Ölü sayısı bini aştı!
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