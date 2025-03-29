Asya’yı sarsan deprem: Ölü sayısı bini aştı! 6 bölgede OHAL ilan edildi

Dünya dün sabah güne Güneydoğu Asya'dan gelen felaket haberiyle başladı. Myanmar'ın merkezini art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem vurdu. Ülkede can kaybı sayısı artıyor. Şiddetli depremler Myanmar'ın komşusu Tayland'da da büyük yıkıma neden yol açtı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek anlattı.

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