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Asrın felaketinde dünya da tek yürek! Japonya ve Rusya'dan yardım eli!

İHA
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Giriş: 15.02.2023 10:12
Türkiye asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 10 ilde yıkıma sebep oldu. 85 milyon tek yürek olup yaraları sararken, dünya da Türkiye için harekete geçti. Japonya’dan içerisindeki sahra hastanesiyle birlikte toplamda 15,4 ton sağlık ekipmanıyla yola çıkan uçak, Adana’daki İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı’na iniş yaptı. Uçaktan araçlara yüklenen malzemeler, depremzedeler için Gaziantep’e gönderilecek. Öte yandan, Rusya'dan yüzlerce ısıtıcılı çadır ve 9 bin yalıtımlı uyku tulumları başta olmak üzere 36 tonluk ek insani yardım malzemeleri dün gece afet bölgesi Malatya’ya ulaştı.
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