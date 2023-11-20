Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini aşırı sağcı Javier Milei kazandı | Milei kimdir? Vaatleri neler?

Arjantin'de sandıkların yüzde 94'ünden fazlasının açıldığı seçimin ilk sonuçlarına göre, Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, oyların yüzde 55,82'sini alarak devlet başkanı seçildi.

MİLEİ'NİN VAATLERİ

Milei, seçim kampanyası boyunca yaptığı açıklamalarda, ülkedeki ekonomik krize "sebep" olarak gösterdiği Arjantin Merkez Bankasını kapatacağını, ulusal para birimi peso yerine dolara geçeceğini ve bazı kamu şirketlerinin özelleştirileceğini belirtti.

Özel şirketler üzerindeki vergi yükünün azaltılması, kamu harcamalarının kısılması, bazı bakanlıkların kapatılması, ateşli silahlara erişim, organ ticaretinin serbest bırakılması, emeklilik maaşlarına ayrılan fonların azaltılması, sosyal yardımların kademeli düşürülmesi, sağlık, eğitim ve güvenlik sistemlerinde reform projesi Milei'nin başlıca vaatleri arasında yer alıyor.

Arjantin basınına konuşan uzmanlar, Milei'yi klasik politikacının aksine "aşırı kompleksli" ve "rock yıldızı" bir televizyon yıldızına benzetiyor.

Kısa süre önce ülkesindeki La Nacion gazetesine konuşan Milei, Merkez Bankasının kapatılmasına ilişkin "Bu beklenenden daha erken olabilir, bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.

Milei'nin kampanyası sırasında iklim değişikliğini inkar etmesi, LBGT hareketi karşıtı açıklamalar yapması ülkesinde hem destek hem tepki gördü.

MİLEİ KİMDİR?

Buenos Aires'teki Belgrano Üniversitesinde lisans ve yüksek lisansı eğitimini tamamlayan Milei, çeşitli özel kuruluşlarda ekonomi danışmanlığı görevinde bulundu.

Eski televizyon yıldızı ve ekonomist olan Milei, gündem oluşturan sözleriyle ülkesinde kısa sürede oldukça popüler bir figür haline geldi.

Latin Amerika ülkeleri arasında yüksek eğitimli nüfusu ve bölgedeki ekonomik potansiyelinin güçlü olması nedeniyle Arjantin, Brezilya ve Meksika'nın ardından 3. sırada yer alıyor.

Uzmanlar, ülkede seçimi hangi aday kazanırsa kazansın, pesonun dolar karşısındaki değer kaybının yüzde 70 daha artacağını tahmin ediyor.