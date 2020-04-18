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18.04.2020

Amerika ‘’uçmaya’’ devam ediyor! Koronavirüs Hava Kontrol Merkezi paylaştı

A Haber'de yayınlanan Yaz Boz programında Koronavirüs Hava Kontrol Merkezi'nin dünyadaki hava trafiğini paylaştığı videoya yer verildi. Türkiye ve Avrupa üzerinde oldukça seyrek olan hava sahasının Amerika’da korkunç boyutlarda olduğunun altı çizildi. Amerika’da her gün binlerce insan hayatını kaybetmesine rağmen uçuşlar hız kesmiyor.
ABD Başkanı Donald Trump, New York Valisine sert çıktı: Sesini kes ABD BAŞKANI DONALD TRUMP, NEW YORK VALİSİ'NE SERT ÇIKTI: SESİNİ KES
Son dakika: ABD Başkanı Trump: Zirve noktasını geçtik SON DAKİKA: ABD BAŞKANI TRUMP: ZİRVE NOKTASINI GEÇTİK

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