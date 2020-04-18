Amerika ‘’uçmaya’’ devam ediyor! Koronavirüs Hava Kontrol Merkezi paylaştı

A Haber'de yayınlanan Yaz Boz programında Koronavirüs Hava Kontrol Merkezi'nin dünyadaki hava trafiğini paylaştığı videoya yer verildi. Türkiye ve Avrupa üzerinde oldukça seyrek olan hava sahasının Amerika’da korkunç boyutlarda olduğunun altı çizildi. Amerika’da her gün binlerce insan hayatını kaybetmesine rağmen uçuşlar hız kesmiyor.