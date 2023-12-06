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Almanya'dan skandal karar! Alman vatandaşlığı için İsrail'e destek şart koşuldu

A Haber
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Giriş: 06.12.2023 16:17
İsrail'e koşulsuz destek veren Almanya şimdi de Alman vatandaşı olmak isteyenlere İsrail’i kabul etme detayını şart koştu. Ayrıntıları Sabah gazetesi Almanya Temsilcisi İsmail Erel Almanya’dan aktardı.
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