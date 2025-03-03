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Almanya’da yeni bir terör saldırısı mı? Görgü tanığı dehşet anlarını A Haber’e anlattı

Almanya’da yeni bir terör saldırısı mı? Görgü tanığı dehşet anlarını A Haber’e anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.03.2025 16:16
Almanya’nın Mannheim kentinde bir otomobil kalabalığın arasına daldı. Yetkililer belirlenenlere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralıların olduğu bilgisini paylaştı. Bild'in aktardığına göre sürücü tutuklanırken A Haber muhabiri Fatih Yılmaz olay yerinden detayları aktardı. Görgü tanığı yaşadığı dehşet anlarını A Haber'e anlattı.
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Almanya’da yeni bir terör saldırısı mı? Görgü tanığı dehşet anlarını A Haber’e anlattı
Görgü tanığı dehşet anlarını A Haber’e anlattı
Görgü tanığı dehşet anlarını A Haber’e anlattı
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