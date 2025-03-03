Almanya’da yeni bir terör saldırısı mı? Görgü tanığı dehşet anlarını A Haber’e anlattı

Almanya’nın Mannheim kentinde bir otomobil kalabalığın arasına daldı. Yetkililer belirlenenlere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralıların olduğu bilgisini paylaştı. Bild'in aktardığına göre sürücü tutuklanırken A Haber muhabiri Fatih Yılmaz olay yerinden detayları aktardı. Görgü tanığı yaşadığı dehşet anlarını A Haber'e anlattı.

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