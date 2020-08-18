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Almanya'da Türk gencine George Floyd’u akıllara getiren polis şiddeti! Skandal olay nasıl yaşandı? A Haber muhabiri anlattı

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Giriş: 18.08.2020 23:41
Güncelleme:18.08.2020 23:50
Almanya’da ortaya çıkan bir görüntü büyük bir tepki çekti. Almanya’da bir Türk genci 8 Hamburg polisinin şiddetine maruz kaldı. Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinin Mülheim an der Ruhr kentinde hatalı park edilen aracı çekici ile götürmek isteyen polis ile aile arasında çıkan tartışmada polisin Türk aileyi darp ettiği iddia edildi. O anlarda neler yaşandı? Bu skandal haber akıllara hemen ABD’de polis şiddetine maruz kalarak vahşice öldürülen siyahi isim George Floyd’u akıllara getirdi. A Haber muhabiri İsmail Erel yaşananlara ilişkin ayrıntıları anlattı.
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