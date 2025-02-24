Almanya'da koalisyon nasıl kurulacak? "Masadaki tek alternatif..."

Almanya'da kritik seçimlerden Merz galip çıktı. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan detayları aktardı. Yılmaz, Merz'in masadaki tek seçeneğinin SPD olduğunu belirterek "Tek seçenek var masada duran: Hristiyan Birlikleri ve Sosyal Demokrat Parti. Bir alternatif aşırı sağcı AfD ile belki bir koalisyon kurabilir ancak baştan reddetti Hristiyan Birlik Partileri "Adla AfD ile yan yana gelmeyeceğiz" dediler. Geriye sadece bir tek seçenek kalıyor Sosyal Demokrat Parti, Szholz'un tarihi bir hezimetle en kötü seçim sonucu aldığı Sosyal Demokrat Parti ile bir koalisyon. Çünkü iki partinin meclis aritmetiğine baktığımızda milletvekili sayısı çünkü diğer yeşiller ile hiçbir şekilde yan yana gelmek istemeyen Hristiyan Birlik Partiler, sol partileri Merz zaten silmiş durumda." dedi.