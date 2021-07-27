Almanya'da kimyasal patlama! Ölü ve yaralılar var

Almanya'nın Leverkusen şehrindeki Bayern fabrikasının atıklarının toplandığı ve yakıldığı alanda oldukça şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı ve 5 kişi ise kayıp. Kayıp kişilerden birinin de Türk olduğu bildirildi.

Bugün saat 10.00 sularında Almanya'nın Leverkusen kentine şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer vatandaşları evlerinde kalmaları ve camlarını, pencerelerini açmamaları hususunda uyardı.

ÖLÜ VE ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Patlama sonucunda 16 kişi yaralandı, 5 kişi kayıp ve 1 kişinin cesedine ulaşıldı. Kayıp kişilerden birinin 47 yaşındaki Erdoğan Sarıkaya adlı bir Türk vatandaşı olduğu bildirildi.