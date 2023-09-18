Almanya’da camiye kundaklama girişimi

Avrupa ülkelerinde giderek artan İslam düşmanlığı, kutsal mekanlara yönelik saldırıları da beraberinde getiriyor. Almanya'da bir cami daha saldırıya uğradı. Regensburg kentindeki Turkuaz Camisi'ni ateşe vermeye çalışan bir kişi, cami bahçesinde tahribata neden oldu.

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