27 Şubat 2022, Pazar
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Almanya Başbakanı Scholz: Putin Rus imparatorluğu kurmak istiyor! Bu Putin'in savaşı Rusların değil
Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Scholz, Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Eşi benzeri görülmemiş bir yaptırım paketi hazırlıyoruz" ifadelerini kullanan Scholz, "NATO'nun her karış toprağını savunacağız. Bu Putin’in savaşı Rusların değil." dedi.