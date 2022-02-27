Almanya Başbakanı Scholz: Putin Rus imparatorluğu kurmak istiyor! Bu Putin'in savaşı Rusların değil

Son dakika haberi... Almanya Başbakanı Scholz, Rusya - Ukrayna savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Eşi benzeri görülmemiş bir yaptırım paketi hazırlıyoruz" ifadelerini kullanan Scholz, "NATO'nun her karış toprağını savunacağız. Bu Putin’in savaşı Rusların değil." dedi.

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