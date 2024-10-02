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Alman polisinin Filistin bayrağı hazımsızlığı! Celtic taraftarını yaka paça gözaltına aldılar

Alman polisinin Filistin bayrağı hazımsızlığı! Celtic taraftarını yaka paça gözaltına aldılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.10.2024 21:36
Dün (1 EKİM 2024) akşam oynanan Borussia Dortmund - Celtic maçında İskoç ekibinin taraftarları Filistin ve Lübnan bayrakları açarken Gazze'ye olan desteğini bir kez daha tüm dünyaya duyurdu. Öte yandan deplasman tribününde maçı takip etmek isteyen bir İskoç taraftar, Filistin bayrağıyla stada girmek istediği için Alman polisinin sert müdahalesine maruz kaldı.Stada girişte kaydedilen o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Alman polisinin Filistin bayrağı hazımsızlığı!
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