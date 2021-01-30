30 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Afrin'de bombalı terör saldırısı! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

Afrin'de bombalı terör saldırısı! Çok sayıda sivil hayatını kaybetti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2021 17:02
Güncelleme:30.01.2021 17:03
Son dakika haberleri... Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 25 sivil yaralandı. Saldırının yaşandığı bölgeden ilk görüntüler...

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin sanayi bölgesinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Terör saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi, 25 sivil yaralandı.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledildi.

Patlama Afrin ilçesinin tümünde hissedilirken, itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Afrin'de bombalı terör saldırısı! İlk görüntüler
Afrin'de bombalı terör saldırısı! İlk görüntüler
Ayaklı kovan görenleri şaşkına çevirdi
Ayaklı kovan görenleri şaşkına çevirdi
İran'da son dakika görüntüleri! Tahran'da hava saldırısı alarmı nedeniyle siren sesleri yükseldi!
İran'da son dakika görüntüleri! Tahran'da hava saldırısı alarmı nedeniyle siren sesleri yükseldi!
Avrupa'nın göbeğinde şaşırtan görüntü!
Avrupa'nın göbeğinde şaşırtan görüntü!
Çin seddine kar yağdı
Çin seddine kar yağdı
Dünya diken üstünde! Rusya füzeleri hazırladı
Dünya diken üstünde! Rusya füzeleri hazırladı
Oyuncak bebeğe rekor fiyat
Oyuncak bebeğe rekor fiyat
Saniyeler içerisinde dondu
Saniyeler içerisinde dondu
Kayak yaparken ayı kovaladı
Kayak yaparken ayı kovaladı
Virüs kaynaklı ölümler yüzde 50 arttı
Virüs kaynaklı ölümler yüzde 50 arttı
Çete soygunu! Çırılçıplak bıraktılar
Çete soygunu! Çırılçıplak bıraktılar
10 gün karantina şartı
10 gün karantina şartı
Daha Fazla Video Göster