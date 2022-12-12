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Afganistan'ın başkenti Kabil'de otele silahlı saldırı! İşte ilk görüntüler

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Giriş: 12.12.2022 14:13
Son dakika haberi... Afganistan Kabil'de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı gerçekleşti. Söz konusu otelden patlama sesleri de yükseldi. Görgü tanıkları bölgeden silah seslerinin gelmeye devam ettiğini belirtti.
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