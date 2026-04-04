ABD’nin İran planı deşifre oldu: Pentagon'da masadaki en karanlık plan ne?

Ortadoğu’nun barut fıçısına döndüğü şu günlerde, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik kapsamlı bir kara harekatı hazırlığında olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. A Haber ekranlarında harita üzerinde çarpıcı analizlerde bulunan Ortadoğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu, ABD’nin "zafer illüzyonu" adını verdiği stratejinin detaylarını, bölgeye sevk edilen devasa deniz gücünü ve operasyonun olası zamanlamasını tek tek deşifre etti. Rus mühendislerin bölgeyi terk etmesinden, insansız füze sistemlerine kadar pek çok teknik detayın masaya yatırıldığı o anlarda, bölgede "sıcak temasın" an meselesi olduğu vurgulandı.