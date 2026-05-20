Elazığ’da dağlık alanda koşan ayı görüntülendi

Elazığ’ın doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla dikkat çeken yüksek kesimlerinde ilginç görüntüler kaydedildi. Kentin önemli doğal alanlarından biri olan Akdağ bölgesinde koşarak ilerleyen bir ayı, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Akdağ’ın sarp ve dağlık kesimlerinde bulunan vatandaşlar, arazide hareket eden bir ayıyı fark etti. Bir süre sonra hızla koşmaya başlayan ayı, çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde ayının engebeli arazide rahatlıkla ilerlediği ve bir süre gözden kaybolmadan önce koşusunu sürdürdüğü görüldü.