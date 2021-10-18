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ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell hayatını kaybetti

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Giriş: 18.10.2021 15:36
Güncelleme:18.10.2021 15:36
ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Colin Powell hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Powell'ın Kovid-19 komplikasyonları nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Colin Powell, 1989-93 yıllarında ABD Genelkurmay Başkanı, 2001-05 yılları arasında da Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. ABD tarihinde bu görevlere getirilen ilk siyah kökenli kişi olmayı başardı. 84 yaşındaki Powell'ın Kovid-19 komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. ABD'nin 43. Başkanı George Bush ile birlikte çalışarak Irak'ın işgali sırasında Dışişleri Bakanlığı görevini yürütmüştü. Powell o dönem BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Saddam Hüseyin'in biyolojik silahlara sahip olduğundan hiç şüphe yok." demişti.
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