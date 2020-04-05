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05.04.2020

ABD'li sağlık çalışanlarının zorlu mesaisi

Dünyada, Kovid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de vaka ve ölü sayısı her geçen gün hızla artıyor. Ülkede corona virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 32 bin 936 artışla 278 bin 537'ye, ölü sayısı da 1105 artışla 7 bin 163'e çıktı. Öte yandan yoğun mesai harcayan ABD'li doktorlar da hastanede geçen bir günleri paylaştı.

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