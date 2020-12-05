05 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'li Bloomberg'ten çarpıcı ifadeler: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı

ABD'li Bloomberg'ten çarpıcı ifadeler: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2020 12:26
Güncelleme:05.12.2020 12:26
Türkiye üretimi İHA/SİHA'lar bölgede oyunun kaderini değiştirmeye devam ediyor. ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg'de, Türkiye üretimi İHA/SİHA'larla elde edilen başarılara dair bir yazı yayımlandı. Yazıda, Libya ve Dağlık Karabağ'da 'gerçek kahramanın' Bayraktar TB2 olduğu belirtilirken, kazanılan zaferlerin birçok ülke için ilham kaynağı olduğu ifade edildi.
Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı
"Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı"
Çok kutuplu yeni soğuk savaş mı?
Çok kutuplu yeni soğuk savaş mı?
İnternet fenomeni canlı yayında sevgilisini öldürdü
İnternet fenomeni canlı yayında sevgilisini öldürdü
102 yaşında koronayı iki kez yendi! 1 asır önce de...
102 yaşında koronayı iki kez yendi! 1 asır önce de...
İçinden şelale akan mağarayı...
İçinden şelale akan mağarayı...
Etiyopya'da neler oluyor?
Etiyopya'da neler oluyor?
Gelin arabasının önünü kesip son şansını denedi!
Gelin arabasının önünü kesip son şansını denedi!
Gelen ses ürküttü! Kağıt gibi sallandı
Gelen ses ürküttü! Kağıt gibi sallandı
Dünyanın en büyüğüydü! Böyle çöktü
Dünyanın en büyüğüydü! Böyle çöktü
Tek motorlu uçak otoyola indi
Tek motorlu uçak otoyola indi
Nahçıvan koridoru insanlığa hizmet edecek
Nahçıvan koridoru insanlığa hizmet edecek
Kritik Facebook, Twitter, Instagram uyarısı
Kritik Facebook, Twitter, Instagram uyarısı
Daha Fazla Video Göster