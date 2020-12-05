ABD'li Bloomberg'ten çarpıcı ifadeler: Türk SİHA'ları devletler için ilham kaynağı

Türkiye üretimi İHA/SİHA'lar bölgede oyunun kaderini değiştirmeye devam ediyor. ABD'li yayın kuruluşu Bloomberg'de, Türkiye üretimi İHA/SİHA'larla elde edilen başarılara dair bir yazı yayımlandı. Yazıda, Libya ve Dağlık Karabağ'da 'gerçek kahramanın' Bayraktar TB2 olduğu belirtilirken, kazanılan zaferlerin birçok ülke için ilham kaynağı olduğu ifade edildi.