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ABD'de sinagogda rehine krizi!

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Giriş: 16.01.2022 06:17
ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırgan tarafından sinagogda rehin alınan kişilerden biri serbest bırakıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın olaya ilişkin bilgilendirildiğini ve gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.
ABD’de sinagogda rehine krizi!
ABD'de sinagogda rehine krizi!
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