16 Ocak 2022, Pazar
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ABD'de sinagogda rehine krizi!
ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırgan tarafından sinagogda rehin alınan kişilerden biri serbest bırakıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın olaya ilişkin bilgilendirildiğini ve gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.