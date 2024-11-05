ABD’de seçim süreci nasıl ilerliyor? Seçiciler Kurulu ne anlama geliyor?

ABD'de e n fazla oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan başkan oluyor. Bu durum Kongre'nin iki birimden oluşmasından kaynaklanıyor. Temsilciler Meclisi ve Senato. ABD'nin 50 eyaletinin her biri Senato'da iki üye bulunduruyor. Temsilciler Meclisi'nde ise delege sayısı nüfusa göre belirleniyor. ABD'nin tüm eyaletlerindeki toplam delege sayısı ise 538. Bir adayın seçimi kazanması için de 270 oyu alması gerekiyor. Yani ABD'liler başkanı değil başkanlık seçimlerinde oy verdikleri adayların seçicilerini belirliyor. Buna da Seçiciler Kurulu deniyor.

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