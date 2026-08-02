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ABD'nin Idaho eyaletinde restorana silahlı saldırı: 3 kişi öldü

ABD'nin Idaho eyaletinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganın olay sonrası kendi silahıyla intihar ettiği bildirildi.

ABD'nin Idaho eyaletinde bir restoranda silahlı saldırı meydana geldi. Tvin Fols bölgesinde yaşanan olayda, uzun namlulu silahla restorana giren saldırgan çevreye ateş açtı.

RESTORANDA VE DIŞARIDA ATEŞ AÇTI

Edinilen bilgilere göre yarı otomatik tüfek kullanan saldırgan, restoran içinde ve daha sonra dışarı çıkarak ateş etmeye devam etti. Bölgede bulunan bir sivilin kendi silahıyla saldırgana karşılık verdiği belirtildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Güvenlik yetkilileri, saldırganın olayın ardından kendi silahıyla intihar ettiğini açıkladı.

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