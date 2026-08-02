ABD'nin Idaho eyaletinde restorana silahlı saldırı: 3 kişi öldü

ABD'nin Idaho eyaletinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganın olay sonrası kendi silahıyla intihar ettiği bildirildi.