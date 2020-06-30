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ABD'de polis şiddeti devam ediyor! Aracını göstericilerin üzerine sürdü! | VİDEO

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Giriş: 30.06.2020 10:18
ABD’de ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için toplanan kalabalığın üzerine polis aracını sürdü. Olayda 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Detroit Polis Şefi James Craig, olayla ilgili yaptığı açıklamada olaya karışan polislerin yaşananlar sonrasında herhangi bir ceza almadıklarını aktardı.

ABD'de polis şiddeti devam ediyor. Michigan eyaletinde bağlı Detroit kentinde bulunan Patton Parkı'nda ülkede artana ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etmek için bir araya gelen vatandaşların üzerine polis aracını sürdü. Olayda 6 kişi hafif şekilde yaralandı.

Detroit Polis Şefi James Craig, olayla ilgili yaptığı açıklamada olaya karışan polislerin yaşananlar sonrasında herhangi bir ceza almadıklarını aktarırken, görevlerine devam ettiklerini duyurdu. Craig, protestocuların polisleri tahrik ettiğini dile getirirken, polisin doğru olanı yaptığını savundu. Polis Şefi, göstericilerin polisleri darp etmeye çalıştıklarını vurguladı.

Öte yandan protestocuların 13 Mart tarihinde Breonna Taylor'ın polis tarafından öldürülmesini, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza biriminin kaldırılması ve polis reformu gibi konuları protesto etmek amacı ile toplandıkları belirtildi.

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