ABD’de kar fırtınası: 3 ölü! 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kaldı

ABD'de etkili olan dondurucu kar fırtınası nedeniyle 1 milyondan fazla vatandaş elektriksiz kalırken, 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Diğer yandan kar fırtınası ülkenin birçok kıyı bölgesinde yerleşimlerin sular altında kalmasına neden oldu. Noel için yılın en yoğun seyahat dönemlerinden biri öncesinde 4 binden fazla uçuş iptal edildi.

ABD'de başlayan kar fırtınası ülkenin doğusunun tamamında, batısının ise iç kesimlerinde yoğun kar yağışı, şiddetli rüzgar ve dondurucu soğuklarla etkili oluyor.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi son derece tehlikeli bir kar fırtınasının ülkedeki 200 milyondan fazla kişiyi, ülke nüfusunun yüzde 60'ını etkilediğini açıklayarak vatandaşlara önlem almaları çağrısında bulundu.

Zorlu hava şartları nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde ulaşım neredeyse imkansız hale gelirken, Noel kutlamalarından 1 gün önce 4 bin 500'den fazla uçuşun iptal edildiği ya da ertelendiği ifade edildi.



Şiddetli fırtına şartları nedeniyle ülkede 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kentucky eyaletinde fırtına sebebiyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ölürken, 1 kişinin ise yetersiz barınma şartlarından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.



Yaşanan kış fırtınasının şiddetini artırarak "Bomba Siklonu'na" dönüşeceği ve Kategori 2 fırtına seviyesiyle eşdeğer olacağı bildirilirken, önümüzdeki pazar gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtiliyor.