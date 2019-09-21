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21.09.2019

ABD'de dev zirve öncesi canlı bomba yakalandı |Video

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti dev bir zirvenin ev sahibi olmaya hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, (BMGK) son zamanların en yoğun gündemiyle toplanacak. O zirvede Başkan Erdoğan'ın yanı sıra, dünya liderleri Ortadoğu'yu masaya yatıracak. Bu kritik toplantı için hazırlıklar devam ederken, New York'ta bir canlı bomba yakalandı. Üstelik iddiaya göre birleşmiş milletler binasının çevresinde keşif yaptığı sırada...

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