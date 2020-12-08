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ABD'de çölde kayboldu İngiltere'de çıktı! Romanya'da da görülen gizemli monolitler uzaylıların işi mi? Türkiye'de de görülür mü?

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Giriş: 08.12.2020 12:00
Güncelleme:08.12.2020 14:23
İlk olarak ABD'de görüldü iki gün sonra ise bir anda ortadan kayboldu. Yetkililer ABD'nin Utah eyaletinde çölde karşılaştıkları gizemli monolitin kimler tarafından dikildiğini araştırırken o metal nesne aniden Romanya'da ortaya çıktı. "Uzaylılar mı?" sorusu tartışılıyordu ki bu kez de İngiltere'nin Wight Adası'nda bir monolite rastlandı. Farklı ülkelerde ortaya çıkması Türkiye'de de paniğe neden oldu. Vatandaşlar "Türkiye'de de görülür mü?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki gizem zincirinin perde arkasında ne var? Detaylar haberimizde...

İlk olarak ABD'de görüldü iki gün sonra ise bir anda ortadan kayboldu. Yetkililer ABD'nin Utah eyaletinde çölde karşılaştıkları gizemli monolitin kimler tarafından dikildiğini araştırırken o metal nesne aniden Romanya'da ortaya çıktı. "Uzaylılar mı?" sorusu tartışılıyordu ki bu kez de İngiltere'nin Wight Adası'nda bir monolite rastlandı. Farklı ülkelerde ortaya çıkması Türkiye'de de paniğe neden oldu. Vatandaşlar "Türkiye'de de görülür mü?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki gizem zincirinin perde arkasında ne var? Detaylar haberimizde...

ABDde çölde kayboldu İngilterede çıktı! Romanyada da görülen gizemli monolitler uzaylıların işi mi? Türkiyede de görülür mü? ABD'DE ÇÖLDE KAYBOLDU İNGİLTERE'DE ÇIKTI! ROMANYA'DA DA GÖRÜLEN GİZEMLİ MONOLİTLER UZAYLILARIN İŞİ Mİ? TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLÜR MÜ?
Issız bir arazide bulunan cisim yetkilileri şaşkına çevirmişti! Esrarengiz olayda flaş gelişme: Metal monolit kayboldu ISSIZ BİR ARAZİDE BULUNAN CİSİM YETKİLİLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRMİŞTİ! ESRARENGİZ OLAYDA FLAŞ GELİŞME: METAL MONOLİT KAYBOLDU
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