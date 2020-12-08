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Haberler Galeri ABD'de çölde kayboldu İngiltere'de çıktı! Romanya'da da görülen gizemli monolitler uzaylıların işi mi? Türkiye'de de görüldü mü?

ABD'de çölde kayboldu İngiltere'de çıktı! Romanya'da da görülen gizemli monolitler uzaylıların işi mi? Türkiye'de de görüldü mü?

İlk olarak ABD'de görüldü iki gün sonra ise bir anda ortadan kayboldu. Yetkililer ABD'nin Utah eyaletinde çölde karşılaştıkları gizemli monolitin kimler tarafından dikildiğini araştırırken o metal nesne aniden Romanya'da ortaya çıktı. "Uzaylılar mı?" sorusu tartışılıyordu ki bu kez de İngiltere'nin Wight Adası'nda bir monolite rastlandı. Farklı ülkelerde ortaya çıkması Türkiye'de de paniğe neden oldu. Vatandaşlar "Türkiye'de de görüldü mü?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki gizem zincirinin perde arkasında ne var? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 08.12.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 14:43
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ABD'de çölde kayboldu İngiltere'de çıktı! Romanya'da da görülen gizemli monolitler uzaylıların işi mi? Türkiye'de de görüldü mü?

İlk olarak ABD'de görüldü iki gün sonra ise bir anda ortadan kayboldu. Yetkililer ABD'nin Utah eyaletinde çölde karşılaştıkları gizemli monolitin kimler tarafından dikildiğini araştırırken o metal nesne aniden Romanya'da ortaya çıktı. "Uzaylılar mı?" sorusu tartışılıyordu ki bu kez de İngiltere'nin Wight Adası'nda bir monolite rastlandı. Farklı ülkelerde ortaya çıkması Türkiye'de de paniğe neden oldu. Vatandaşlar "Türkiye'de de görüldü mü?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki gizem zincirinin perde arkasında ne var?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD'de çölde kayboldu İngiltere'de çıktı! Romanya'da da görülen gizemli monolitler uzaylıların işi mi? Türkiye'de de görüldü mü?

O monolitler bir anda ortaya çıktı ertesi gün kayboldu!

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ABD'de çölde kayboldu İngiltere'de çıktı! Romanya'da da görülen gizemli monolitler uzaylıların işi mi? Türkiye'de de görüldü mü?

ABD ve Romanya'da benzerleri görülen monolitler şimdi de İngiltere'nin Wight Adası'nda keşfedildi.

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ABD'de çölde kayboldu İngiltere'de çıktı! Romanya'da da görülen gizemli monolitler uzaylıların işi mi? Türkiye'de de görüldü mü?

Gizemli metal nesne 6 Aralık'ta adanın Compton Plajı'nda köpeğini gezdiren bir adam tarafından fark edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sahilde ayakta duran monolitleri gösteriyor.

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ABD'de çölde kayboldu İngiltere'de çıktı! Romanya'da da görülen gizemli monolitler uzaylıların işi mi? Türkiye'de de görüldü mü?

Görenler ise bunu "büyülü" olarak nitelendirdi. Ortaya çıkar çıkmaz kaybolan monolitler bilim kurgu hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Öte yandan bu monolitler Stanley Kubrick'in "2001: A Space Odyssey" filminde yer alan sembollere benzetildi.

Kimin neden yaptığı bilinmediği monolitlerin Türkiye'de de görülme ihtimali bir muamma.

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