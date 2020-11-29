Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Issız bir arazide bulunan cisim yetkilileri şaşkına çevirmişti! Esrarengiz olayda flaş gelişme: Metal monolit kayboldu Issız bir arazide bulunan cisim yetkilileri şaşkına çevirmişti! Esrarengiz olayda flaş gelişme: Metal monolit kayboldu
ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide kayalıkların arasında dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirmişti. Sosyal medyada oldukça yankı bulan gizemli cisimle ilgili paniği artıracak bir gelişme yaşandı. Cisim esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.
Giriş Tarihi: 29.11.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 16:28
ABD'nin Utah eyaletinde ıssız bir arazide dikili bulunan metal monolit yetkilileri şaşkına çevirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
BBC'nin haberine göre, 3,6 metre uzunluğundaki monolit, eyaletin güneydoğusunda Kanada koyunlarının sayısını tespit edebilmek için helikopterle gezen bir biyolog tarafından fark edildi.
Helikopterin pilotu Bret Hutchings, yerel KSLTV televizyonuna yaptığı açıklamada, monolitin, yıllardır yaptığı uçuşlarda rastladığı en garip şey olduğunu söyledi: Kayaların ortasında parlak, gümüş bir monolit duruyordu ve oraya rastgele konulmuş gibi değil ama sanki birileri tarafından yerleştirilmişe benziyordu. Sanırım bir sanatçının işi olmalı.
Hutchings, monolitin
'new wave akımı sanatçıları' ya da Stanley Kubrick'in 1968 tarihli "2001: Bir Uzay Destanı" filminin hayranlarından biri tarafından dikilmiş olabileceğini ileri sürdü.
Kayalıkların arasında bulunan sütunun oraya nasıl getirildiği ve kim tarafından dikildiği bilinmiyordu.