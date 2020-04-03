ABD'de 7 Türk vatandaşı koronavirüs (corona virüs) nedeniyle hayatını kaybetti |Video

ABD'nin koronavirüsle zorlu imtihanı sürüyor. Ülkede vaka sayısı 210 bini aşarken vaka sayısı ise 210 bini geçti. Son 24 saat bin 47 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugün kadar 7 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.