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ABD'de 7 Türk vatandaşı koronavirüs (corona virüs) nedeniyle hayatını kaybetti |Video
ABD'nin koronavirüsle zorlu imtihanı sürüyor. Ülkede vaka sayısı 210 bini aşarken vaka sayısı ise 210 bini geçti. Son 24 saat bin 47 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugün kadar 7 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
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