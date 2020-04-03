03 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları ABD'de 7 Türk vatandaşı koronavirüs (corona virüs) nedeniyle hayatını kaybetti |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
03.04.2020

ABD'de 7 Türk vatandaşı koronavirüs (corona virüs) nedeniyle hayatını kaybetti |Video

ABD'nin koronavirüsle zorlu imtihanı sürüyor. Ülkede vaka sayısı 210 bini aşarken vaka sayısı ise 210 bini geçti. Son 24 saat bin 47 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bugün kadar 7 Türk vatandaşının da hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ABD'de 7 Türk virüs nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de 7 Türk virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Küstah Fransız'dan ırkçı teklif: İlk önce Afrika'da deneyeceğiz
Küstah Fransız'dan ırkçı teklif: İlk önce Afrika'da deneyeceğiz
Oturduğu sandalyede uyuya kaldı
Oturduğu sandalyede uyuya kaldı
ABD buna hazır değil ve hemşireler korunmuyor
"ABD buna hazır değil ve hemşireler korunmuyor"
Trump: Böyle bir şeyle karşılaşmadık
Trump: Böyle bir şeyle karşılaşmadık
İtalya'dan AB'ye ilginç mesaj
İtalya'dan AB'ye ilginç mesaj
Azrail kostümlü korona uyarısı
Azrail kostümlü korona uyarısı
ABD'de virüsten son 24 saatte 657 kişi öldü
ABD'de virüsten son 24 saatte 657 kişi öldü
Korona sonrası sokakları yabani keçiler bastı!
Korona sonrası sokakları yabani keçiler bastı!
İngiliz bakanın skandal virüs duyarsızlığı!
İngiliz bakanın skandal virüs duyarsızlığı!
Karantinadan böyle kaçtılar
Karantinadan böyle kaçtılar
ABD'li doktorlar virüs karşısında diz çöktü
ABD'li doktorlar virüs karşısında diz çöktü
Daha Fazla Video Göster