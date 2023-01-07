07 Ocak 2023, Cumartesi
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ABD yeni temsilciler meclisi başkanını seçti! Cumhuriyetçi aday Mccarthy 15. Turda 216 oy alarak seçildi
ABD Temsilciler Meclisi yeni başkanını seçti, 15. turda seçilen Kevin Mccarhty, 14 turdur yeterli desteği alamıyordu. Kevin Mccarthy 15. turda gerekli olan oya ulaştı. Ülkede kriz haline gelen seçim, daha önce de aynı senaryolara sahne olmuştu. ABD tarihinde en uzun süren oylaması 2 ay süren ve 133 tur devam eden 1855'teki seçimdi.