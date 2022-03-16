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ABD Senatosu’ndan yaz saati adımı! Türkiye’de Berat Albayrak döneminde uygulamaya başlanmıştı

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Giriş: 16.03.2022 09:05
Hükümet, 2016'da yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirince ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak döneminde başlayan uygulama sayesinde 10 milyar liraya tasarruf sağlandı. Aradan tam 6 yıl geçti, ABD Senatosu da yaz saatinin kalıcı olmasına karar verdi.
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