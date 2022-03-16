16 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
ABD Senatosu’ndan yaz saati adımı! Türkiye’de Berat Albayrak döneminde uygulamaya başlanmıştı
Hükümet, 2016'da yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirince ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Eski Enerji Bakanı Berat Albayrak döneminde başlayan uygulama sayesinde 10 milyar liraya tasarruf sağlandı. Aradan tam 6 yıl geçti, ABD Senatosu da yaz saatinin kalıcı olmasına karar verdi.