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ABD seçimlerini etkileyen sincap Peanut! Yaklaşan seçim sonuçlarını etkileyebilir

ABD seçimlerini etkileyen sincap Peanut! Yaklaşan seçim sonuçlarını etkileyebilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 13:45
Sincap Peanut, Amerikalıların yakından tanıdığı çok sevdiği bir hayvandı. Videoları milyonlarca kez izleniyordu. Peanut pek çok hayvanla birlikte onu sahiplenen aileyle birlikte yaşıyordu. Ancak isimsiz bir ihbarla evinden alındı. Ancak doğaya bırakılmak yerine öldürüldü. Sincap "Peanut"ın ölümü öyle bir tepki çekti ki bu yaklaşan seçimin sonuçlarını bile etkileyebilir.
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